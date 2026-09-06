Domnule Pleșu, nația își cere iertare! Senator Ninel PEIA

Publicat 6 sept. 2026, 12:31 Sursă Realitatea.net

Da, nația aceea în ale cărei virtuți spuneți că v-ați pierdut încrederea. Nația română vă prezintă, prin mine și fără să mă fi mandatat nimeni pentru această solemnă umilință, cele mai profunde scuze pentru că, după treizeci și șase de ani de democrație, nu a reușit să se ridice la înălțimea așteptărilor dumneavoastră.

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