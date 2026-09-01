Antonela Roccuzzo, mesaj emoționant după retragerea lui Lionel Messi de la naționala Argentinei

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 1 sept. 2026, 16:16

Antonela Roccuzzo a reacționat după ce Lionel Messi și-a anunțat retragerea din naționala Argentinei, la 39 de ani, după două decenii în tricoul reprezentativei.

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