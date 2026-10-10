Decontările voucherelor de vacanță au scăzut cu aproape 49% în primele opt luni din 2026

Scris de Andreea Damian Publicat: 10 oct. 2026, 08:06

Decontările către unitățile turistice pentru voucherele de vacanță s-au redus cu 48,95% în primele opt luni din 2026, potrivit datelor Ministerului Finanțelor centralizate de ANAT. Achizițiile din august au crescut însă cu 19,45% față de anul trecut.

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