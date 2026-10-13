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Economie· 1 min citire
Inflația în România a urcat la 6,61% în septembrie, cu scumpiri record la chirii și combustibil
FOTO: Profimedia
Publicat13 oct. 2026, 14:29
SursăBizBrașov
Inflația anuală din România a crescut la 6,61% în septembrie 2026, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Cele mai semnificative scumpiri față de aceeași perioadă a anului trecut au fost înregistrate la chirii, motorină și benzină.
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