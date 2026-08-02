Infrastructura irigațiilor din România, lăsată în paragină

Culturile fermierilor români sunt la "mila naturii". Asta pentru că, din infrastructura masivă din anii '80, care se întindea pe mai mult de 3 milioane de hectare, astăzi din suprafața reală irigată a rămas mult prea puțin. Multe stații de pompare și canale au fost distruse, furate sau vandalizate după 1990. Infrastructura principală este veche, iar procesul de reabilitare a început lent. Zone precum sudul și estul țării sunt extrem de vulnerabile mai ales cum, în perioade secetoase.

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