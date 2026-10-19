Restricții pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse: circulație alternativă în două perioade din octombrie

Autoritățile române au anunțat restricții temporare de circulație pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse în perioada 19-22 octombrie și 26-29 octombrie 2026, pentru lucrări de întreținere.
În prima perioadă, între marți, 19 octombrie 2026, ora 9:00, și vineri, 22 octombrie 2026, ora 17:00, banda din dreapta va fi închisă. Traficul în ambele sensuri se va desfășura alternativ pe banda din stânga, la intervale de aproximativ 20 de minute pentru fiecare sens.
Între marți, 26 octombrie 2026, ora 9:00, și vineri, 29 octombrie 2026, ora 17:00, se va închide banda din stânga. În acest interval, șoferii vor circula alternativ pe banda din dreapta, tot la intervale de circa 20 de minute pe sens.
Direcția Regională de Drumuri și Poduri București a transmis că șoferii trebuie să respecte semnalizarea rutieră instituită temporar și să circule cu prudență.
Contextul eliminării taxei de traversare
România a eliminat de la 1 octombrie 2026 taxa pentru traversarea podului pe sensul Giurgiu-Ruse. Ministerul Transporturilor a anunțat că această măsură ar trebui să reducă coziile de vehicule de la punctul de trecere a frontierei.
Pe sensul opus, din Bulgaria spre România, taxa rămâne în vigoare, potrivit presei bulgare. Trei deputați ai alianței Continuăm Schimbarea-Bulgaria Democrată (PP-DB) au solicitat clarificări de la miniștrii Dezvoltării Regionale, Finanțelor și Transporturilor din Bulgaria.
Parlamentarii Nadejda Iordanova, Martin Dimitrov și Liuben Ivanov vor să afle dacă statul bulgar intenționează să elimine și el taxa de pod și când ar putea lua această decizie. Răspunsurile miniștrilor sunt așteptate în cadrul unei viitoare sesiuni de control parlamentar.