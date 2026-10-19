Restricții pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse: circulație alternativă în două perioade din octombrie

Publicat 19 oct. 2026, 10:46 Sursă Antena 3 CNN

Autoritățile române au anunțat restricții temporare de circulație pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse în perioada 19-22 octombrie și 26-29 octombrie 2026, pentru lucrări de întreținere.

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