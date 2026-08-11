România declară stare de criză energetică. Notificare oficială către Comisia Europeană înaintea opririi Unității 2 Cernavodă

Publicat 11 aug. 2026, 15:18 Sursă realitatea.net

România a activat nivelul de „crisis situation” (stare de criză) la nivel european, conform mecanismelor Uniunii Europene, în contextul riscurilor ce vizează securitatea energetică regională și al opririi iminente a Unității 2 de la Cernavodă. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, în cadrul reuniunii Grupului de Lucru Electricitate (Electricity Coordination Group) al Comisiei Europene.

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