Economie· 1 min citire

Românii își pot mări pensia la bursă. Legea care elimină taxele pe câștig a trecut de Parlament

FOTO: Profimedia

FOTO: Profimedia

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 16 sept. 2026, 15:14

O nouă inițiativă legislativă încurajează investițiile pe termen lung, oferind facilități fiscale majore celor care economisesc pentru bătrânețe.

Românii vor avea o nouă metodă de a-și asigura un venit suplimentar la bătrânețe, datorită unei legi recent adoptate de Parlament. Actul normativ introduce un nou instrument financiar care încurajează economisirea și plasamentele pe piața de capital, adresându-se direct persoanelor fizice dornice să își diversifice sursele de venit pentru perioada retragerii din activitate.

Facilități fiscale pentru investiții pe termen lung

Conform noilor reglementări, cetățenii care aleg să investească pe bursă prin intermediul acestor conturi speciale vor beneficia de o scutire totală de taxe. Mai exact, statul nu va percepe impozit pe profitul generat de investiții, condiția principală fiind ca sumele acumulate să fie retrase abia la vârsta legală de pensionare. Măsura are rolul de a degreva sistemul public de pensii și de a alinia România la practicile europene privind piețele de capital.

Experții financiari consideră că eliminarea taxării va atrage un număr mare de investitori de rând, stimulând totodată economia națională. Cu toate acestea, ei subliniază importanța educației financiare, având în vedere fluctuațiile inerente ale bursei. Proiectul legislativ urmează să meargă la promulgare, iar normele de aplicare vor clarifica toate detaliile tehnice.

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