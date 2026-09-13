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Economie· 1 min citire
Breșă de securitate la Revolut: Documentele și datele clienților, expuse hackerilor
Foto: Arhivă
O vulnerabilitate a sistemului a permis accesul neautorizat la informațiile personale ale utilizatorilor aplicației financiare.
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