Carburanții au ajuns la prețuri record în România. Cât s-a scumpit benzina și motorina

Prețurile carburanților au crescut semnificativ în România în ultimul an, iar benzina și motorina au ajuns din nou la niveluri care apasă puternic bugetele șoferilor.
În septembrie 2026, un litru de benzină standard costă în medie aproape 10 lei, iar motorina a trecut de 10 lei în majoritatea marilor rețele.
Cât costă acum benzina și motorina
La începutul lunii septembrie, benzina standard se vindea cu aproximativ 9,7-9,8 lei pe litru, în funcție de stație. Motorina a ajuns la peste 10,2 lei pe litru, iar în unele benzinării prețul se apropie de 10,4 lei.
Scumpirile au continuat și în ultimele zile. Pe 9 septembrie, principalele rețele au majorat din nou prețurile, motorina fiind cea mai afectată. În unele stații din București, un litru de motorină a ajuns la peste 10,30 lei, iar benzina s-a apropiat de 9,90 lei.
Pentru un rezervor de 50 de litri, șoferii ajung să plătească aproximativ 490 de lei pentru benzină și peste 510 lei pentru motorină.
Prețurile au crescut constant
Evoluția din ultimul an arată o creștere importantă a costurilor cu alimentarea. Benzina a trecut de praguri care în urmă cu un an păreau îndepărtate, iar motorina a avut o evoluție și mai accentuată.
În 2026, prețurile au fost influențate de evoluția cotațiilor internaționale ale petrolului și produselor petroliere, dar și de modificările fiscale aplicate carburanților.
Motorina a fost afectată în mod special de scumpirea produselor petroliere pe piețele internaționale, ceea ce s-a reflectat rapid în prețurile de la pompă.
Cât mai poate costa un plin
La prețurile actuale, un șofer care alimentează cu 50 de litri de benzină plătește în jur de 490 de lei. Pentru aceeași cantitate de motorină, nota de plată poate depăși 515 lei.
Diferențele dintre stații pot ajunge la câțiva zeci de bani pe litru, astfel că alegerea benzinăriei poate reduce costul unui plin cu câțiva lei.
În cazul în care actualul trend de scumpire continuă, benzina ar putea depăși în curând pragul de 10 lei pe litru în mai multe stații, în timp ce motorina se menține deja peste acest nivel.