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Economie· 1 min citire
Transportul aerian de pasageri în România a marcat o creștere de 7,8% în al doilea trimestru din 2026
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Publicat13 sept. 2026, 13:05
Actualizat13 sept. 2026, 14:06
Datele oficiale ale INS confirmă tendința ascendentă a mobilității aeriene, reflectând apetitul ridicat al românilor pentru călătorii și vacanțe.
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