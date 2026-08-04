Economie· 1 min citire

Semnal de alarmă în agricultură. 3,5 milioane de fermieri pot fi afectați de strategia pentru conservarea biodiversității

Agricultura, în pericol

Agricultura, în pericol

Scris deStoica Marian
Publicat4 aug. 2026, 08:03
Actualizat4 aug. 2026, 08:04
Sursărealitatea.net

O strategie europeană ar putea schimba regulile din agricultura românească și ar afecta peste 3,5 milioane de fermieri. Reprezentanții Forumului Agricultorilor și Procesatorilor Profesioniști din România avertizează că documentul ar putea fi adoptat fără studii de impact, fără măsuri de sprijin și fără consultarea celor direct vizați. Strategia stabilește obiective privind reducerea utilizării pesticidelor și extinderea agriculturii ecologice.

Forumul Agricultorilor și Procesatorilor Profesioniști din România (FAPPR) cere Parlamentului și Ministerului Agriculturii să nu aprobe proiectul Strategiei Naționale pentru Conservarea Biodiversității, aflat acum în dezbatere parlamentară, fără consultări cu fermierii, fără studii de impact și fără norme de aplicare.

Strategia stabilește reducerea cu 50% a riscului asociat pesticidelor, reducerea cu 50% a excesului de nutrienți și extinderea suprafeței ecologice la 25%.

Puși în fața unor astfel de obiective, fermierii susțin că ar fi necesar ca instituțiile statului, înainte de a lua o decizie, să prezinte date clare, precum metodologia de calcul, plafoanele de compensare și un calendar al implementării măsurilor.

În aceste condiții, un fermier nu poate astăzi să știe ce i se va cere mâine, cu cât i se vor reduce randamentele sau ce sprijin financiar va primi în schimb. (...) FAPPR solicită amânarea calendarului de adoptare până la reluarea activității parlamentare depline și până la parcurgerea unei consultări sectoriale complete, cu termene realiste de reacție pentru organizațiile profesionale, au transmis agricultorii într-un comunicat.

Potrivit acestora, un obiectiv ecologic legitim (protecția solului, apei și polenizatorilor) devine, în absența compensării, o presiune de conformare fără contrapartidă economică.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

agriculturasemnal de alarmafermieri afectatieconomieobiectiv

Urmărește știrile Realitatea de Giurgiu și pe Google News

Mai multe știri din Economie

Mai Multe