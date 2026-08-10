Volumele de fructe şi legume livrate de producătorii din programul Grădina Noastră au crescut cu 60% în primul semestru (retailer)

Publicat 10 aug. 2026, 13:01 Sursă realitatea.net

Volumele de fructe şi legume provenite de la producătorii din programul Grădina Noastră au crescut cu aproximativ 60% în primul semestru din 2026, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, programul reunind în prezent 14 cooperative şi peste 390 de producători români, potrivit datelor transmise luni de Carrefour România

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