Anca Alexandrescu, avertisment pentru George Simion: „Dacă mâine Călin Georgescu se rupe de AUR, nu vor mai lua nici 20%”

Publicat 9 nov. 2026, 13:18 Sursă realitatea.net

Jurnalista Anca Alexandrescu susține că mișcarea suveranistă are nevoie de unitate și acest lucru se poate realiza sub conducerea fostului candidat prezidențial Călin Georgescu. Reacția vine după ce deputatul AUR Mohamad Murad a afirmat, în exclusivitate la Culisele Statului Paralel, că i-ar propune lui Georgescu să devină președintele AUR. În acest context, Anca Alexandrescu a calificat propunerea drept „corectă”. Pe de altă parte, jurnalista l-a acuzat pe actualul lider al partidului, George Simion, că este principalul vector al dezbinării din rândul suveraniștilor.

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