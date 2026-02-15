Clubul de Presă avertizează: „Inchiziția CNA vrea să sugrume Realitatea Plus”

Clubul de Presă a transmis un mesaj ferm către conducerea celor două camere

Clubul de Presă a transmis un mesaj ferm către conducerea celor două camere ale Parlamentului României, către organizații internaționale pentru apărarea libertății presei, precum și către Comisia de Politică Externă a Congresului Statelor Unite, atrăgând atenția asupra acțiunilor recente ale Consiliului Național al Audiovizualului, considerate de instituție drept abuzive și atentatoare la libertatea de exprimare.

În centrul acuzațiilor se află televiziunea Realitatea Plus, căreia i-au fost aplicate amenzi uriașe și întreruperi repetate ale emisiunii, fără ca vreuna dintre presupusele încălcări să fi fost dovedită.

Clubul de Presă solicită parlamentarilor să intervină rapid, prin comisiile pentru cultură și mass-media, pentru organizarea unei întâlniri mediate între membrii Consiliului de Onoare al organizației și reprezentanții CNA. Scopul este discutarea și clarificarea acestor măsuri, care par să răspundă mai mult presiunilor externe decât interesului public. În plus, organizația cere partidelor parlamentare, inclusiv principalul partid de opoziție, să ia măsuri concrete pentru a opri practicile abuzive și pentru a proteja dreptul cetățenilor la informație liberă și completă.

Comunicatul Clubului de presă

„Clubul de Presă sesizează conducerea celor două camere ale Parlamentului României, Federația Internațională a Jurnaliștilor, Comisia de Politică Externă a Congresului Statelor Unite, precum și toate organizațiile internaționale care luptă pentru libertatea de expresie asupra măsurilor abuzive adoptate în ultima vreme de Consiliul Național al Audiovizualului, prin care acesta a atentat în mod grav la libertatea televiziunii Realitatea Plus de a se exprima liber și de a le oferi cetățenilor informații complete.

Concret, CNA, printr-o adevărată cascadă de măsuri, a amendat în mod repetat redacția Realității Plus cu sume excesiv de mari de bani, sub pretextul încălcării unor reguli instituite de CNA, abateri care nu au fost în niciun fel dovedite. Pentru prima dată în istoria României, emisia a fost întreruptă timp de două ore, după ce, anterior, tot CNA decisese alte și alte întreruperi, cu o durată mai scurtă, precum și suspendarea contului TikTok al Realității, care a înregistrat peste 31 de milioane de aprecieri, sub pretextul că, în precampania electorală, Anca Alexandrescu, candidată pentru poziția de primar general al Capitalei și care a ieșit pe locul doi, ar fi beneficiat de o expunere excesivă.

Solicităm de urgență conducerii celor două camere ale Parlamentului României să programeze, prin intermediul comisiilor pentru cultură și mass-media, o întâlnire mediată de Parlament între membrii Consiliului de Onoare al Clubului de Presă și reprezentanții CNA, în care să poată fi dezbătute ultimele măsuri adoptate de această instituție, pe fondul presiunilor din ce în ce mai mari pe care le face Comisia Europeană, sub pretextul apărării libertății de expresie și care, în realitate, sunt destinate cenzurării informațiilor.

Din motivul prezentat mai sus, ne adresăm și organizațiilor internaționale care apără libertatea presei și, în mod special, Comisiei de Politică Externă a Congresului Statelor Unite, cu rugămintea de a se informa asupra situației din România și de a-și exprima un punct oficial de vedere. În mod cu totul și cu totul special, solicităm conducerii AUR, principalul partid de opoziție, la fel cum, de altfel, solicităm și celorlalte partide politice parlamentare să adopte cuvenitele măsuri pentru a se pune capăt practicilor din ce în ce mai abuzive instituite în ultima vreme de reprezentanții Consiliului Național al Audiovizualului.”

