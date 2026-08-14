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Exclusiv Realitatea Plus: Mai mult de o treime dintre angajații de la stat rămân cu veniturile înghețate – Ministerul Muncii

Realitatea de Giurgiu
Scris deRealitatea de Giurgiu
Publicat14 aug. 2026, 12:09
Actualizat14 aug. 2026, 12:11
SursăRealitatea.net

Realitatea Plus a obținut, în exclusivitate, date de la Ministerul Muncii despre veniturile care vor rămâne blocate pe o perioadă de cinci ani! 36% dintre angajații de la stat vor avea veniturile înghețate în noua lege. Sindicatele spun că acest lucru va duce la scăderea puterii de cumpărare. Ministerul Muncii explică și cum se vor acorda acele sume compensatorii pentru cei care pierd în funcție de noua grilă. Spre exemplu, un consilier cu grad profesional principal care are acum 10.000 de lei, va avea în noua lege puțin peste 8.700 de lei și va primi suma tranzitorie.

36% din angajații de la stat care vor rămâne cu veniturile înghețate în forma legii salarizării, cea publicată la jumătatea lunii iulie, pentru că de atunci până acum s-au mai făcut modificări, însă o formă finală a acestei legi nu există, potrivit datelor obținute de Realitatea Plus în urma unei solicitări făcute către Ministerul Muncii.

De altfel, sindicatele spuneau că nu vor accepta un proiect care duce la scăderea veniturilor. În această perioadă de cinci ani, legea nu poate fi modificată, ceea ce înseamnă că veniturile vor rămâne la același nivel.

Ministerul Muncii a explicat și cum se vor acorda acele sume compensatorii, despre care sindicatele spun că nu există sursă de finanțare clar menționată în proiect.

Spre exemplu, dacă ne referim în aceste momente la un consilier cu grad de profesional dintr-o unitate cu peste 200.000 de locuitori, cu noua grilă va avea un salariu de puțin peste 8.700 de lei. În prezent ar încasa 10.000 de lei, ceea ce înseamnă că statul îi acordă temporar o sumă compensatorie de 1.226 de lei pentru a-și menține venitul.

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