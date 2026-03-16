Fugarul Sebastian Ghiță, prins cu minciuna după atacurile la adresa lui Călin Georgescu

Sursă: realitatea.net

Vă prezentăm chiar acum dovada clară că Sebastian Ghiță execută ordinele sistemului. În încercarea disperată de a dezbina mișcarea suveranistă, televiziunea fugarului a difuzat aseară această înregistrare, așa cum vă spuneam, chiar în timpul interviului exploziv al lui Călin Georgescu de la Culisele Statului Paralel, emisiunea realizată de Anca Alexandrescu.

Ca și cum ar da raportul superiorilor, Sebastian Ghiță povestește unei persoane căreia i se adresează cu „Măria Ta” despre întâlnirea din 2021 cu președintele interzis. Realitatea PLUS i-a cerut un punct de vedere lui Sebastian Ghiță, dar nu a primit niciun răspuns până în momentul de față.

„Auzi, Măria Ta, prin decembrie 2021, Călin Georgescu a venit la mine la Belgrad. Și, mă rog, ciudat, am fost cu el la un restaurant frumos, Jerry. Mi l‑a trimis cineva, m‑a rugat cineva neapărat să îl primesc, să mă văd cu el.

Și, foarte ciudat, mi‑a arătat clipul ăla al lui, când intră în apă și iese cu calul, cu nu știu ce, și mi‑a zis: «Dom’le, eu sunt deja pe drumul luminii, eu sunt președintele României. Am venit să mă văd cu niște prieteni sârbi, ruși, am nevoie de ajutor și de sprijin.»

Mi s‑a părut extrem de ciudat. Am stat vreo două‑trei ore cu el. Foarte curios este că, acum ceva timp, a început o anchetă a unei comisii de investigație americane, care verifică legăturile lui Călin Georgescu cu rușii — dacă a primit finanțare de la ruși, chestii‑trestii. Mie mi‑e clar că e conectat și că probabil ăia l‑au sprijinit cu bani, cu relații. Sigur, ceva făcea el acolo, în Serbia, cu sârbi, cu ruși. Foarte ciudat mi s‑a părut.