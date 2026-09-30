Guvernul Mureșan a picat! Ce urmează pentru România și cum se poate ajunge la alegeri anticipate

Guvernul propus de Siegfried Mureșan nu a obținut votul de încredere al Parlamentului. Cabinetul avea nevoie de cel puțin 233 de voturi pentru a fi învestit, iar respingerea sa prelungește criza politică.
Respingerea unui guvern nu înseamnă însă că alegerile anticipate sunt declanșate automat. Președintele trebuie să facă o nouă desemnare pentru funcția de premier, iar procedura constituțională poate continua cu alte propuneri.
Cum se poate ajunge la anticipate
Constituția prevede că președintele poate dizolva Parlamentul dacă acesta respinge cel puțin două solicitări de învestitură, în termen de 60 de zile de la prima solicitare. În acest scenariu, șeful statului trebuie să parcurgă procedura de consultare a partidelor înainte de a lua o decizie.
În cazul actual, respingerea Guvernului Mureșan reprezintă un nou pas în procedura care ar putea duce la alegeri anticipate, dar nu produce singură dizolvarea Parlamentului.
Disputa privind anticipatele
Înaintea votului, reprezentanții PNL au susținut că, în cazul respingerii Cabinetului Mureșan, sunt îndeplinite condițiile pentru declanșarea alegerilor anticipate și au vorbit inclusiv despre posibilitatea unei sesizări la Curtea Constituțională dacă președintele nu convoacă alegerile.
Siegfried Mureșan a declarat, la rândul său, că alegerile anticipate nu sunt de dorit, dar că o criză politică prelungită nu oferă stabilitate și că, dacă desemnările anterioare ar fi eșuat mai devreme, scrutinul anticipat ar fi putut avea loc deja.
Ce poate face președintele
După respingerea Guvernului Mureșan, președintele Nicușor Dan poate relua consultările cu partidele și poate desemna un alt candidat pentru funcția de premier.
Dacă și o a doua solicitare de învestitură este respinsă în condițiile prevăzute de Constituție, se poate ajunge la dizolvarea Parlamentului și, ulterior, la alegeri anticipate.
Prin urmare, între respingerea unui guvern și organizarea unui scrutin anticipat există mai multe etape constituționale, iar decizia nu se produce automat după un singur vot negativ.