Netanyahu sfidează presiunile internaționale: Israelul va rămâne în sudul Libanului „cât va fi necesar”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 19 iun. 2026, 17:29

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a reafirmat că armata israeliană va continua să fie prezentă în sudul Libanului, argumentând că această măsură este necesară pentru protejarea localităților din nordul Israelului. Declarația vine într-un context regional tensionat și pe fondul apelurilor internaționale privind respectarea acordurilor de pace.

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