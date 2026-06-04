Nicușor Dan, presat de timp să anunțe premierul. Mâine pleacă în Muntenegru

Sursă: realitatea.net

E foarte probabil ca Eugen Tomac să fie desemnat premier chiar astăzi! Marele anunț ar putea să vină chiar în condițiile în care președintele Nicușor Dan pleacă mâine din țară.

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Nicușor Dan și-a publicat oficial agenda pentru mâine, 5 iunie, când va trebui să meargă în Muntenegru pentru a asista la un summit organizat de Uniunea Europeană. În acest context, cresc șansele ca astăzi, așa cum au spus și sursele politice, citate de Realitatea PLUS, să avem parte de o nominalizare a premierului.

Este posibil ca în a doua parte a zilei să vedem acest anunț din partea lui Nicușor Dan pentru desemnarea lui Eugen Tomac și a unui guvern tehnocrat.

De aici însă începe adevăratul joc politic pentru că Eugen Tomac va trebui să și găsească o majoritate care să-l susțină și pentru ca varianta aceasta să treacă și de Parlament.

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Sunt discutate atât varianta unui cabinet tehnocrat, cât și cea a unui guvern politic sau mixt. PSD și-a exprimat disponibilitatea de a a analiza susținerea unui guvern condus de Tomac.

Din momentul în care va fi desemnat oficial, Eugen Tomac va avea la dispoziție zece zile pentru a negocia o majoritate și pentru a prezenta Parlamentului lista de miniștri și programul de guvernare.