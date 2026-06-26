Advertising
Politica· 2 min citire
Nicușor Dan răspunde ferm amenințărilor cu suspendarea: „Nu e cazul”. Mesaj clar despre negocierile pentru noul Guvern
Nicușor Dan
Președintele Nicușor Dan respinge categoric scenariile privind suspendarea sa din funcție și transmite că o astfel de măsură poate fi aplicată doar în situații excepționale, atunci când este încălcată Constituția.
Citește și
- 11:00Cine este Siegfried Mureșan, propunerea PNL-USR-UDMR ca premier
- 10:53Noi percheziții ale DNA după interceptări în dosarul lui Ciucu. Ce au descoperit anchetatorii - SURSE
- 10:45Maia Sandu atac dur: proiectul unirii cu România, „o operațiune de discreditare orchestrată de un agent al Moscovei”
- 10:18Nicușor Dan ar putea desemna premierul astăzi: când va fi votul în Parlament
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Giurgiu și pe Google News