Noi consultări pentru formarea guvernului: PSD, favorit să preia guvernarea, Bolojan își face bagajele

Publicat 1 sept. 2026, 12:37 Actualizat 1 sept. 2026, 12:41 Sursă Realitate Plus

Nicușor Dan pregătește o nouă întâlnire cu liderii politici la Palatul Cotroceni pentru o serie de consultări informale înainte de o nouă nominalizare de prim ministru. Surse apropiate administrației prezidențiale spun ca la finalul acestei săptămâni se va face o noua propunere de prim ministru. Jurnalista Alessia Păcuraru a analizat scenariile vehiculate.

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