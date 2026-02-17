Parlamentul European interzice AI-ul pe dispozitivele de lucru ale eurodeputaților

Oficialii invocă riscuri de securitate

Parlamentul European a decis dezactivarea funcțiilor integrate de inteligență artificială (AI) de pe tabletele și telefoanele de serviciu ale eurodeputaților și ale personalului instituției, invocând riscuri privind securitatea datelor și protecția informațiilor.

Conform emailului transmis luni, departamentul IT al Parlamentului a evaluat că nu poate garanta siguranța datelor procesate de aceste instrumente.

„Unele dintre aceste funcții folosesc servicii cloud pentru a realiza sarcini care ar putea fi gestionate local, trimițând date în afara dispozitivului. Pe măsură ce aceste funcții continuă să evolueze și devin disponibile pe tot mai multe dispozitive, amploarea completă a datelor partajate cu furnizorii de servicii este încă în curs de evaluare. Până când această situație va fi pe deplin clarificată, se consideră mai sigur ca astfel de funcții să rămână dezactivate.”, se arată în emailul transmis de biroul tehnic al Parlamentului European.

Oficialii au precizat că, până când se va clarifica în totalitate volumul de date partajate cu furnizorii de servicii, este considerat mai sigur ca aceste funcții să rămână dezactivate. Printre instrumentele afectate se numără asistenții virtuali avansați, funcțiile de redactare și rezumare automată a textelor și rezumatele generate pentru paginile web, potrivit Politico.

Aplicațiile esențiale, precum e-mailul, calendarul, documentele și alte instrumente de lucru zilnice, nu sunt vizate de măsură. Serviciul de presă al Parlamentului a subliniat că instituția „monitorizează constant amenințările cibernetice și adoptă rapid măsurile necesare pentru a le preveni”, refuzând totuși să ofere detalii despre instrumentele AI vizate, din motive de securitate.

Parlamentul European a refuzat să clarifice ce funcții AI integrate au fost dezactivate sau pe ce sisteme funcționează dispozitivele de lucru.

Parlamentul European, îngrijorat de furnizorii străini de tehnologie

Decizia vine în contextul în care Uniunea Europeană a înăsprit politicile privind securitatea datelor, pe fondul îngrijorărilor legate de furnizorii străini de tehnologie. În 2023, Parlamentul European a interzis utilizarea aplicației TikTok pe dispozitivele de serviciu, iar un grup de eurodeputați a solicitat în noiembrie renunțarea la software-ul Microsoft în favoarea unei alternative europene.

Totodată, e-mailul intern le recomandă eurodeputaților să adopte măsuri similare și pentru dispozitivele personale folosite în scop de serviciu, evitând expunerea informațiilor sensibile la funcții AI care analizează sau scanează conținut, precum și acordarea de permisiuni extinse aplicațiilor terțe.