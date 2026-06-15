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Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR): „Coaliția PSD-PNL-USR-UDMR a mutat criza financiară asupra cetățenilor și firmelor românești”

Petrișor Peiu

Petrișor Peiu

Scris de Daniel Onescu Publicat: 15 iun. 2026, 17:36

Liderul grupului senatorial AUR, Petrișor Peiu, a explicat luni, într-o conferință de presă, cum fosta coaliție de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR a recurs la inflație pentru a pasa criza financiară care acționa asupra bugetului statului asupra cetățenilor și asupra firmelor din România.

Petrișor Peiu a prezentat evoluția indicatorilor macroeconomici din ultimul an, bazată pe datele prezentate de Institutul Național de Statistică.

„Iată care este evoluția inflației așa cum a fost ea anunțată de către Institutul Național de Statistică: 10,9% aprilie 2026. Iată care este evoluția salariului mediu net, plus 3,5% martie-aprilie 2025, martie-aprilie 2026.

Iată și evoluția pensiei medii cu o scădere de 0,8% trimestru unu 2026 față de trimestru unu 2025 și câteva concluzii foarte simple”, a arătat Peiu.

Liderul AUR a subliniat că aceste scăderi ale economiei au impactat direct puterea de cumpărare a românilor, indiferent de statutul socio-profesional.

„Practic, pensionarii au avut venituri scăzute cu 0,8% la o inflație de aproape 11%. Deci au pierdut peste 11% din puterea de cumpărare. Sunt 5 milioane de pensionari, 4,9.

Salariații, care sunt si ei peste 5 milioane, au câștigat 3,5% în plus la salariul la o inflație de 11%. Practic, au pierdut și ei 8,5% din puterea de cumpărare.

Firmele autohtone au avut o creștere a profitului de 1,5% la o inflație de 11%, practic, au pierdut 9,5% din profiturile realizate”, a spus acesta.

În opinia lui Petrișor Peiu, vinovații pentru criza în care se află România sunt cei care s-au aflat în guvernările Ciucă-Ciolacu-Bolojan.

„Iată cum s-a mutat criza economică, care era asupra bugetului statului, criză creată de cheltuielile prea mari și de împrumuturile pe care le-a făcut guvernarea Ciucă-Ciolacu-Bolojan, asupra pensionarilor asupra salariaților și asupra companiilor românești. Este un fenomen care, din păcate, continuă”, a declarat liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR).

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