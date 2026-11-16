PSD pregătește o amplă reformă a statului: 100 de instituții ar putea fi desființate, iar județele reorganizate
Ședință decisivă la PSD
PSD analizează desființarea a 100 de instituții publice, comasarea județelor, majorarea salariului minim și reducerea taxelor pe muncă. Ce măsuri sunt pregătite?
Reorganizarea administrației publice, reducerea cheltuielilor bugetare și creșterea veniturilor angajaților se numără printre principalele teme discutate de conducerea PSD. Social-democrații se reunesc luni, 16 noiembrie, pentru a analiza noi propuneri privind reforma aparatului de stat, inclusiv desființarea sau comasarea a cel puțin 100 de instituții și companii publice.
Pe agenda discuțiilor se află și reorganizarea administrativ-teritorială a României, majorarea salariului minim, reducerea taxelor pe muncă și acordarea unor ajutoare pentru persoanele care întâmpină dificultăți în plata facturilor la energie și încălzire.
Reforma administrației: cel puțin 100 de instituții și companii de stat ar putea dispărea
Una dintre cele mai importante teme analizate de conducerea PSD vizează restructurarea aparatului administrativ și reducerea numărului de instituții publice.
Vicepremierul Marian Neacșu urmează să prezinte o primă variantă a proiectului de reorganizare, care ar putea include desființarea, comasarea sau restructurarea unor instituții și companii aflate în subordinea statului.
Potrivit declarațiilor făcute anterior de liderul social-democrat Sorin Grindeanu, obiectivul avut în vedere este eliminarea a cel puțin 100 de entități publice.
Reforma ar urmări reducerea structurilor administrative cu atribuții similare, eliminarea suprapunerilor instituționale și diminuarea cheltuielilor de funcționare.
După reuniunea conducerii PSD sunt așteptate informații suplimentare despre instituțiile vizate, criteriile de reorganizare și economiile care ar putea fi realizate la bugetul de stat.
Măsurile sunt relevante și pentru pregătirea bugetului pe anul 2027, în condițiile în care autoritățile urmăresc reducerea cheltuielilor publice.
Comasarea județelor și localităților. Cum ar putea fi redesenată harta administrativă a României
O altă temă importantă aflată în discuție este reforma administrativ-teritorială. PSD analizează posibilitatea comasării unor localități și chiar a unor județe, însă, în acest moment, nu există o formulă finală adoptată privind unitățile administrativ-teritoriale care ar putea fi reorganizate.
În paralel, au fost demarate discuții privind comasarea voluntară a unor comune. Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, a început consultările cu reprezentanții administrațiilor locale pentru a identifica localitățile interesate de un asemenea proces.
Primele discuții au avut loc în județul Botoșani, unde primarii au fost informați despre posibilele avantaje ale unirii voluntare a comunelor.
Printre stimulentele luate în calcul se numără investițiile în infrastructura locală și acordarea unor facilități fiscale pentru comunitățile care acceptă reorganizarea administrativă.
Rămâne de văzut dacă propunerile vor conduce la o reformă mai amplă și care vor fi criteriile după care vor fi stabilite eventualele comasări.
Salariul minim ar putea crește. PSD analizează și reducerea taxelor pe muncă
Veniturile angajaților reprezintă un alt subiect important de pe agenda social-democraților.
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, intenționează să discute cu reprezentanții sindicatelor și patronatelor despre o posibilă majorare a salariului minim pe economie.
În același timp, social-democrații iau în calcul reducerea taxării muncii, măsură care ar putea permite angajaților să păstreze o parte mai mare din veniturile obținute.
O eventuală modificare a sistemului de impozitare ar putea conduce la creșterea salariilor nete, chiar și în situația în care veniturile brute nu ar fi majorate.
Deocamdată, propunerea se află în etapa de analiză, iar nivelul eventualelor reduceri fiscale și momentul aplicării acestora nu au fost stabilite.
Ajutoare pentru plata facturilor la energie și încălzire. Ce pregătește PSD pentru românii vulnerabili
Pe lângă reforma administrației și discuțiile privind salariile, social-democrații analizează și noi măsuri de sprijin pentru persoanele cu venituri reduse.
Sorin Grindeanu urmează să discute cu ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, despre soluțiile prin care gospodăriile vulnerabile ar putea primi ajutor pentru plata facturilor la energie electrică și încălzire în sezonul rece.
Creșterea cheltuielilor pentru utilități reprezintă o presiune suplimentară pentru familiile cu venituri mici, iar eventualele scheme de sprijin ar urma să fie analizate în funcție de resursele disponibile la buget.
Printre aspectele care trebuie clarificate se numără categoriile de beneficiari, condițiile de acordare a ajutoarelor și fondurile necesare pentru implementarea măsurilor.
Bugetul României pentru 2027, influențat de reforma instituțiilor și de măsurile sociale
Toate propunerile discutate de conducerea PSD trebuie analizate și prin prisma situației financiare a statului.
Reducerea cheltuielilor administrative, reorganizarea instituțiilor publice, eventualele modificări ale taxării muncii și ajutoarele destinate populației sunt teme care pot influența construcția bugetului pentru 2027.
Deocamdată, o parte dintre măsurile prezentate reprezintă propuneri aflate în analiză, fără să existe decizii definitive privind calendarul și forma lor de aplicare.
Reuniunea PSD din 16 noiembrie este așteptată să aducă primele clarificări privind direcțiile de reformă și eventualele măsuri care ar putea fi promovate în perioada următoare.
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