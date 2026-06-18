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Tomac îl acuză pe Bolojan pentru eșecul guvernului său: „A fost nesincer cu Nicușor Dan și ne-a dus în acest blocaj”

Eugen Tomac

Eugen Tomac

Scris deStoica Marian
Publicat18 iun. 2026, 08:26
Sursărealitatea.net

Eugen Tomac susține că Guvernul pe care urma să îl conducă nu a mai prins contur din cauza schimbării de poziție a liderului PNL, Ilie Bolojan, care ar fi fost nesincer cu președintele Nicușor Dan.

„Evident, faptul că domnul Bolojan a fost nesincer cu domnul președinte ne-a dus în acest blocaj”, a declarat Tomac miercuri seară la un post TV.

Potrivit acestuia, inițial liderii PSD și PNL „au manifestat deschidere” față de un guvern tehnocrat, cu posibilitatea includerii unor miniștri politici. Ulterior, Bolojan și-a schimbat poziția, spulberând șansele unui acord.

Ce a discutat Tomac cu Adrian Veștea

După ce a renunțat la mandatul acordat de șeful statului, Tomac a purtat discuții cu Adrian Veștea privind șansele acestuia de a forma un guvern. El a dezvăluit că i-a transmis lui Veștea că reușise să adune peste 200 de voturi în urma negocierilor purtate.

„Nu aveam de unde să garantez așa ceva, doar am subliniat ipoteza de la care pleca în urma discuțiilor pe care le-am avut. Eu aveam peste 200 de voturi ca asigurări atunci când am încheiat negocierile cu părțile implicate”, a precizat Tomac.

El a explicat că alegerea lui Veștea a pornit de la ideea că „formațiunile politice ar prefera un om politic” în fruntea executivului.

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