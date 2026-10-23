Politica· 1 min citire

Un nou proiect jurnalistic dedicat justiției „SUB SEMNUL LEGII”, cu Alessia Păcuraru

Un nou proiect jurnalistic dedicat justitiei ,,SUB SEMNUL LEGII,, cu Alessia Păcuraru

Un nou proiect jurnalistic dedicat justitiei ,,SUB SEMNUL LEGII,, cu Alessia Păcuraru

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Scris deStoica Marian
Publicat23 oct. 2026, 17:36
Actualizat23 oct. 2026, 17:53
Sursărealitatea.net

Într-o perioadă în care justiția a fost adesea în centrul controverselor, al presiunilor și al atacurilor publice, mult prea puțin s-a prezentat realitatea din toate aceste cazuri. În spatele tuturor acestora există experiențe care merită cunoscute și adevăruri care au nevoie de spațiu pentru a fi rostite.

„Sub semnul legii” – un proiect jurnalistic dedicat sistemului judiciar pentru a vă arăta realitatea dincolo de controverse, dosare care au produs un răsunet în opinia publică sau problemele din a treia putere în stat.

Interviuri realizate în exclusivitate la Realitatea Plus cu cele mai importante persoane din sistemul judiciar: juriști, avocați, judecători, procurori, șefii celor mai importante instituții – instanțe și parchete.

Indiferent de atacuri și de situațiile pe care le-a confruntat, justiția a avut datoria să mențină echilibrul și independența. „Sub semnul legii”, un proiect coordonat de jurnalistul Realitatea Plus Alessia Păcuraru, intră în culisele sistemului judiciar. Primul interviu din această ediție are loc la cea mai importantă instanță din întreaga țară, la Înalta Curte de Casație și Justiție, și poate fi urmărit pe platformele online și integral pe realitatea.net

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