Advertising
Politica· 1 min citire
Zelenski i s-a adresat direct lui Putin: „Propun o întâlnire. Ucraina propune încheierea acestui război”
5 iun. 2026, 07:37
Volodimir Zelenski și Vladimir Putin
Articol scris de Scris de Realitatea de Giurgiu
Sursă: realitatea.net
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a transmis joi o scrisoare deschisă liderului rus Vladimir Putin, în care propune negocieri directe și un armistițiu complet pe durata discuțiilor.
Scrisoarea, catalogată de presa internațională drept „provocatoare”, a fost redactată pe un ton tăios și ferm.
„Ucraina propune încheierea acestui război printr-un dialog direct între noi și dumneavoastră. Propun o întâlnire", a scris Zelenski, avertizând totodată că țara sa „va trebui să lupte pentru propria supraviețuire dacă nu pune capăt războiului”.
Liderul de la Kiev s-a declarat pregătit să respecte un armistițiu complet pe toată durata negocierilor, condiționând astfel orice discuții de o pauză în ostilități.
Citește și:
- 08:11 - Luis Lazarus cere resetarea scenei politice și organizarea de alegeri anticipate
- 08:07 - Cuba, sancțiuni și 67 de ani de război ideologic împotriva Americii - analiză de Ana Maria Păcuraru
- 08:04 - Summit UE - Balcanii de Vest: Nicușor Dan va reafirma sprijinul pentru extindere
- 07:44 - Ilie Bolojan deschide ușa alegerilor anticipate: „PNL nu va bloca o astfel de variantă”
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Giurgiu și pe Google News