Cadrele medicale, revoltate: „Să îi ajungă lui Bolojan 17 lei pe zi pentru mâncare”

Legea salarizării impusă de premierul demis Ilie Bolojan provoacă blocarea întregului sistem medical! Medicii, asistenți, infirmieri și alți angajați din sistemul sanitar au ieșit în stradă și spun că au ajuns la capătul puterilor din cauza legii salarizărilor. Oamenii afirmă că veniturile le vor fi tăiate cu sute sau chiar mii de lei și agravează criza de personal din sistemul medical. Cadrele medicale îi transmis premierului demis Ilie Bolojan să vină să trăiască o zi în locul lor. Greva este pe termen nelimitat, iar sindicaliștii avertizează că, fără măsuri urgente, protestele vor continua atât în Capitală, cât și în întreaga țară, conform Realitatea PLUS.

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