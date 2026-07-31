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Sanatate· 2 min citire
INSP: 9 infecții cu virusul West Nile și 2 decese, înregistrate în acest sezon
West Nile
Publicat31 iul. 2026, 08:13
Sursărealitatea.net
Cazurile mortale au fost înregistrate la persoane vârstnice, care aveau și alte afecțiuni.
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