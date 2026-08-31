Sanatate· 1 min citire

Realitatea Medicală cu Nicole Păcuraru. De ce îți bate inima mai tare uneori?

Realitatea de Giurgiu
Scris deRealitatea de Giurgiu
Publicat31 aug. 2026, 10:10
Actualizat31 aug. 2026, 10:11

De ce îți bate inima mai tare uneori? Într-o nouă ediție Realitatea Medicală, Nicole Păcuraru discută despre cauzele palpitațiilor, când sunt normale și când pot ascunde o problemă de sănătate.

Palpitațiile pot apărea chiar și în absența unui efort fizic. Cofeina, stresul, lipsa somnului sau anxietatea pot accelera ritmul cardiac. În astfel de cazuri, inima răspunde la semnale interne, nu la efort.

De cele mai multe ori, nu este periculos. Dar dacă apare frecvent, în repaus, sau este însoțit de amețeală, trebuie investigat.

Inima este foarte sensibilă la starea generală a organismului. Nu reacționează doar la mișcare. Ci și la emoții. 

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