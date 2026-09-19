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Alexandria: Polițiștii au tras focuri de avertisment pentru a prinde trei hoți de combustibil, surprinși în flagrant pe centura ocolitoare
Poliția
Trei persoane au fost prinse în flagrant în timp ce sustrăgeau combustibil dintr-un camion staționat pe centura ocolitoare a Alexandriei. Pentru a-i opri pe suspecți, polițiștii au fost nevoiți să folosească armamentul din dotare și au tras focuri de avertisment în plan vertical. Cei trei au fost imobilizați și conduși la audieri, iar ulterior au fost arestați preventiv.
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