Angajata unui magazin din Giurgiu e acuzată că a furat zeci de telefoane

Publicat 23 oct. 2026, 13:03 Sursă news

Poliția din Giurgiu a reținut trei persoane suspectate că au furat 74 de telefoane mobile dintr-un magazin local și le-au vândut prin case de amanet. Femeia angajată a retailerului a fost arestată preventiv.

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