Angajata unui magazin din Giurgiu e acuzată că a furat zeci de telefoane

Poliția din Giurgiu a reținut trei persoane suspectate că au furat 74 de telefoane mobile dintr-un magazin local și le-au vândut prin case de amanet. Femeia angajată a retailerului a fost arestată preventiv.
În perioada august-octombrie 2026, o angajată a unui retailer de telefoane mobile din Giurgiu ar fi sustras 74 de dispozitive din patrimoniul societății, potrivit Poliției județene Giurgiu. Femeia ar fi modificat datele în sistemul informatic de gestiune pentru a ascunde dispariția bunurilor.
Telefoanele furate au fost vândute prin intermediul a două case de amanet, cu ajutorul a doi bărbați și unei femei din județul Dâmbovița, cu vârste cuprinse între 28 și 52 de ani.
Miercuri, 21 octombrie, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Giurgiu au efectuat șase percheziții domiciliare în județele Dâmbovița și Ilfov, precum și în municipiul București. Descinderile s-au desfășurat la locuințele persoanelor suspectate și la cele două case de amanet implicate în tranzacții.
În urma perchezițiilor, cei trei suspecți au fost reținuți pentru 24 de ore. Dosarul este instrumentat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu pentru infracțiuni de furt calificat și acces ilegal la un sistem informatic.
Joi, 22 octombrie, instanța a emis mandat de arestare preventivă pe numele femeii angajate. Unul dintre complici a fost plasat în arest la domiciliu, iar celălalt sub control judiciar.