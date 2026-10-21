ANM: Ploi și vânt puternic în România

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteo valabilă până vineri, 23 octombrie, care prevede ploi în cea mai mare parte a țării și intensificări ale vântului, cu rafale care pot depăși 80 km/h.
Precipitațiile se vor extinde treptat începând din noaptea de miercuri spre joi, cuprinzând inițial Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania și Oltenia, iar local și Muntenia. Joi, ploile vor afecta cea mai mare parte a teritoriului.
În Carpații Occidentali, vestul Carpaților Meridionali și nordul Carpaților Orientali, cantitățile de apă se vor situa între 10 și 20 de litri pe metru pătrat, depășind izolat pragul de 30-35 de litri pe metru pătrat. Pe alocuri, precipitațiile vor fi însoțite de descărcări electrice și grindină.
Avertizare cod galben pentru vânt
ANM a emis o avertizare cod galben valabilă de miercuri, 21 octombrie, ora 10:00, până joi, 22 octombrie, ora 8:00, pentru județele Caraș-Severin și Timiș. În aceste zone, vântul va avea intensificări locale și temporare cu viteze de 50-70 km/h, iar izolat rafalele vor depăși 80 km/h.
În restul țării, vântul va sufla mai puternic miercuri în Banat, Carpații Meridionali și Carpații de Curbură, iar joi pe arii restrânse în estul, centrul și vestul. Rafalele vor atinge în general 40-50 km/h, depășind 70 km/h pe crestele montane.
Temperaturile se vor menține ușor peste valorile normale pentru această perioadă. Potrivit estimărilor meteorologilor, în intervalul 19-26 octombrie, România va înregistra precipitații mai abundente decât media obișnuită.