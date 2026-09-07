Au ratat prima zi de școală pentru o ultimă zi la mare. Cum și-au prelungit vacanța mai multe familii

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 7 sept. 2026, 19:47

În timp ce milioane de elevi au revenit luni în bănci, câțiva copii și-au prelungit vacanța pe litoral. Vremea favorabilă și prețurile mai mici de la începutul lunii septembrie i-au determinat pe unii părinți să mai rămână o zi la mare, chiar dacă anul școlar 2026-2027 a început deja.

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