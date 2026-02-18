Autoritățile au închis A1, sensul spre București
Autoritățile au închis A1, sensul spre București
Autoritățile recomandă rute alternative
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunță că a închis autostrada A1, dintre Pitești și București„Menționăm că A1 sensul Pitești-București este închis circulației preventiv din cauza condițiilor meteorologice(ninsoare abundentă și viscol) și a faptului că circulația pe DNCB este restricționată la 7,5t.Astfel pentru a evita ambuteiajele ce pot fi provocate de traficul greu, deși carosabilul este practicabil pe sector de autostrada circulația închisă până la ameliorarea condițiilor meteo si ridicarea restricțiilor de pe DNCB”, transmite Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.
Citește și:
- 18:55 - John Healey vrea trupe britanice de menținere a păcii în Ucraina. Rusia avertizează: „Va prelungi războiul”
- 18:16 - Wiz Khalifa rămâne cu pedeapsa de 9 luni de închisoare. Hotărârea Curții de Apel Constanța este definitivă
- 18:00 - Viktor Orbán pierde teren în sondaje și rămâne la 20% în urma opoziției. Trupe trimise la granița cu Ucraina
- 17:15 - Instagram va notifica părinții când adolescenții caută informații despre automutilare și suicid
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Giurgiu și pe Google News