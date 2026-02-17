Avertisment pentru șoferi: vremea rea poate bloca traficul la frontieră în următoarele zile

Vremea rea poate bloca traficul la frontieră în următoarele zile

Poliția de Frontieră Română avertizează că ninsorile, poleiul și viscolul prognozate pentru următoarele zile pot afecta serios traficul prin punctele de trecere a frontierei. Autoritățile anunță posibile întârzieri, restricții temporare și dificultăți de deplasare, mai ales în zonele intens circulate.

Potrivit informărilor transmise de instituție, avertizările emise de Administrația Națională de Meteorologie indică fenomene meteo severe în perioada 17–19 februarie, inclusiv ninsori abundente, viscol, intensificări ale vântului și vizibilitate redusă. Aceste condiții pot afecta în special punctele de frontieră din estul țării, dar și drumurile din sud.

Reprezentanții Poliției de Frontieră atrag atenția și asupra rutelor transfrontaliere din sud, unde, în contextul apartenenței României la Spațiul Schengen, circulația se desfășoară fără control de frontieră. Chiar și în aceste zone, însă, traficul poate fi îngreunat de carosabilul acoperit cu zăpadă sau gheață.

Autoritățile precizează că vremea nefavorabilă poate genera blocaje temporare, restricții de circulație și întârzieri semnificative, mai ales pe arterele care fac legătura cu statele vecine și pe drumurile cu trafic intens.

În acest context, polițiștii de frontieră recomandă șoferilor să se informeze înainte de plecare asupra condițiilor meteo și a stării drumurilor, să își echipeze corespunzător autovehiculele pentru iarnă, să conducă prudent și să respecte indicațiile autorităților. De asemenea, este indicat să fie luate în calcul rute sau puncte de trecere alternative, dacă situația o impune.

Meteorologii anunță că vremea va rămâne rece în următoarele zile, mai ales în regiunile extracarpatice, unde temperaturile minime vor fi preponderent negative la nivel național. În aceste condiții, autoritățile recomandă prudență maximă tuturor participanților la trafic.