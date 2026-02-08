Calendarul înscrierii în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2026 - 2027. Când încep înscrierile

Vor fi două etape de înscriere

Ministerul Educației și Cercetării a lansat în consultare publică proiectul de procedură și calendar pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare, aferentă anului școlar 2026 - 2027. Potrivit propunerii, prima etapă de înscriere ar urma să debuteze la 31 martie 2026, iar depunerea cererilor să se desfășoare până la 6 mai.

Reprezentanții ministerului reamintesc că înscrierea în clasa pregătitoare este obligatorie pentru copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2026 inclusiv. Anunțul a fost făcut public vineri, printr-un mesaj adresat părinților ai căror copii urmează să înceapă școala la toamnă.

Copiii care împlinesc 6 ani după 1 septembrie pot fi înscriși cu recomandare

Conform proiectului de calendar, pot fi înscriși în clasa pregătitoare și copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2026, însă doar pe baza unei recomandări care să ateste nivelul adecvat de dezvoltare pentru învățământul primar.

Pentru copiii care frecventează grădinița, recomandarea este eliberată de unitatea de învățământ preșcolar, la solicitarea părinților. În cazul copiilor care nu au fost înscriși la grădiniță sau care s-au întors recent din străinătate, documentul va fi emis de CJRAE sau CMBRAE, în urma unei cereri formulate de părinți.

Evaluările pentru recomandare, programate în martie 2026

Ministerul propune ca perioada dedicată depunerii solicitărilor, evaluării copiilor și eliberării recomandărilor să se desfășoare între 16 și 30 martie 2026.

Părinții care aleg să nu își înscrie copiii în clasa pregătitoare, deși aceștia se încadrează în intervalul de vârstă menționat, precum și cei ai căror copii nu primesc recomandare favorabilă, vor beneficia de consiliere educațională, în vederea înscrierii copiilor la grădiniță, în grupa mare.

Două etape de înscriere și calendar final după consultări

Proiectul pus în dezbatere publică prevede două etape de înscriere, prima urmând să înceapă la finalul lunii martie. Ministerul Educației precizează că forma finală a calendarului va fi stabilită după analizarea propunerilor și observațiilor primite pe adresa de e-mail dedicată consultării publice, precum și în urma ședinței Comisiei de Dialog Social de la nivelul instituției.

Părinții și cadrele didactice sunt încurajați să transmită sugestii, astfel încât procedura finală să răspundă cât mai bine nevoilor copiilor și sistemului educațional.