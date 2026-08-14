Cardul de carburant pentru persoanele cu handicap.Care este suma acordată și unde poate fi folosit în 2026

Publicat 14 aug. 2026, 08:31 Sursă Realitatea.Net

Persoanele cu handicap grav sau accentuat care optează, în 2026, pentru sprijinul acordat pentru transport beneficiază de un nou sistem de plată. În locul bonurilor pe suport hârtie și al decontării cheltuielilor de transport, beneficiarii primesc un card alimentat cu sumele acordate de stat, pe care îl pot utiliza pentru achiziționarea de carburant sau, în cazul autoturismelor electrice, pentru alimentarea cu energie electrică.

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