Cea mai aglomerată destinație din lume nu se află în Europa. Țara care are ocupă primele trei locuri în topul celor mai vizitate locații

Este cel mai aglomerat punct turistic din toată lumea, fiind vizitat de 118 turiști la fiecare localnic

Cea mai aglomerată destinație din lume se află în Asia, fiind vizitată de peste 100 de turiști la fiecare localnic. Conform clasamentului, stațiunea este urmată de alte două locuri foarte aglomerate din aceeași țară. Europa este reprezentată foarte puțin în acest clasament potrivit numărului de turiști raportat la nivelul populației locale.

Cea mai aglomerată destinație din lume din lume este în Thailanda. Conform studiului MoneyTransfers.com, citat de Express, Phuket este cel mai aglomerat punct turistic din toată lumea, fiind vizitat de 118 turiști la fiecare localnic. De asemenea, Phuket beneficiază și de unele dintre cele mai cunoscute plaje din lume, precum Kata și Karon.

Phuket, cel mai aglomerat și vizitat loc de pe planetă

Zona se numără printre cele mai vizitate regiuni de pe glob, atrăgând anual un număr impresionant de turiști din toate colțurile lumii. În sezonul de vârf, atât localnicii, cât și vizitatorii se confruntă cu o aglomerație extremă, care transformă întreaga zonă într-un adevărat furnicar turistic.

Pe locurile doi și trei în clasamentul celor mai aglomerate destinații turistice din lume se află alte două puncte de atracție din Thailanda – Pattaya și Krabi, ambele renumite pentru plajele spectaculoase și viața de noapte intensă.

Thailanda ocupă primele trei locuri în clasamentul celor mai aglomerate destinații turistice din lume

În Europa, cifrele nu se apropie de cele înregistrate în Thailanda, însă anumite destinații continuă să se afle în atenția turiștilor. Heraklion, una dintre cele mai populare locații din Grecia, este considerată un punct suprasolicitat, cu aproximativ 22 de turiști la fiecare localnic.

Previzibil, Veneția ocupă un loc fruntaș în top 10 al celor mai aglomerate orașe din lume, orașul italian numărând 21 de turiști pentru fiecare rezident. Pe listă se află și Rodos, o altă destinație grecească de top, cu peste 20 de turiști la un locuitor, în timp ce Miami (SUA) închide clasamentul, raportând 18 turiști pentru fiecare localnic.

Topul celor mai aglomerate destinații din lume

1. Phuket, Thailanda

2. Pattaya, Thailanda

3. Krabi, Thailanda

4. Mugla, Turcia

5. Hurghada, Turcia

6. Macau, China

7. Heraklion, Grecia

8. Veneția, Italia

9. Rodos, Grecia

10. Miami, SUA