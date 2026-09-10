Condamnarea unui fost general STS, anulată de Curtea de Apel București. Ce au decis judecătorii

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 10 sept. 2026, 17:15

Curtea de Apel București a anulat condamnarea primită de fostul general în rezervă al Serviciului de Telecomunicații Speciale, Florin Mihalache, într-un dosar de trafic de influență, spălare de bani și fals în înscrisuri.

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