Copil de 9 ani, rănit grav de o petardă care a explodat în mâna lui

Scris de Andreea Damian Publicat: 15 nov. 2026, 21:15

Un copil de 9 ani a ajuns, duminică, la spital după ce o petardă a explodat în mâna sa, în localitatea Cosoba, județul Giurgiu. Băiatul a ridicat de pe stradă o petardă neexplodată pentru a o reaprindă, moment în care aceasta ar fi explodat în mâna acestuia.

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