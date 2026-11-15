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Copil de 9 ani, rănit grav de o petardă care a explodat în mâna lui

Petardă / Sursa foto - Pixabay

Petardă / Sursa foto - Pixabay

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Scris de Andreea Damian Publicat: 15 nov. 2026, 21:15

Un copil de 9 ani a ajuns, duminică, la spital după ce o petardă a explodat în mâna sa, în localitatea Cosoba, județul Giurgiu. Băiatul a ridicat de pe stradă o petardă neexplodată pentru a o reaprindă, moment în care aceasta ar fi explodat în mâna acestuia.

„La data de 15 noiembrie a.c., în jurul orei 14.00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 3 Bolintin-Vale au fost sesizați, prin apel 112, de către un bărbat, din localitatea Cosoba, județul Giurgiu, cu privire la faptul că un copil s-ar fi rănit la mână cu o petardă”, anunță IPJ Giurgiu.

Polițiștii au constatat că, în timp ce se aflau pe o stradă din localitatea Cosoba, mai mulți copii s-ar fi jucat cu materiale pirotehnice, iar la un moment dat, unul dintre ei, în vârstă de 9 ani, ar fi luat de jos o petardă neexplodată pentru a o reaprinde, moment în care aceasta ar fi explodat în mâna minorului.

La fața locului a fost necesară intervenția unui echipaj medical care l-a transportat pe copil la o unitate spitalicească, din municipiul București, în vederea acordării de îngrijiri medicale de specialitate.

„În cauză, a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și utilizarea fără drept a articolelor pirotehnice. Cercetările sunt continuate de către polițiști în vederea stabilirii întregii stări de fapt”, precizează polițiștii din Giurgiu.

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