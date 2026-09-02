Două femei ar fi furat 35.000 de lei din casa unui bătrân din Cluj. Ce au făcut când au fost surprinse

Două femei din județul Bihor, de 38 și 42 de ani, au fost arestate preventiv după ce ar fi furat 35.000 de lei din locuința unui bărbat de 77 de ani din Ciucea, județul Cluj.
Potrivit anchetatorilor, una dintre ele ar fi intrat în casă și ar fi luat banii, în timp ce cealaltă ar fi supravegheat zona. Când proprietarul le-a surprins și a încercat să le oprească, una dintre femei ar fi recurs la violență.
Banii ar fi fost luați din locuință
Incidentul s-a produs în seara zilei de 27 august, în jurul orei 19:45, în comuna Ciucea. Bărbatul, în vârstă de 77 de ani, a alertat poliția după ce ar fi observat o femeie pe care nu o cunoștea în timp ce ieșea din curtea locuinței sale.
În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că femeia de 42 de ani ar fi pătruns în casă și ar fi sustras 35.000 de lei.
Una ar fi intrat în casă, cealaltă ar fi stat de pază
Anchetatorii susțin că femeia de 38 de ani ar fi avut rolul de a supraveghea locuința și zona din jur. Astfel, aceasta ar fi urmărit să se asigure că cele două nu sunt observate în timpul acțiunii.
Planul ar fi fost aproape dus la capăt, însă proprietarul le-ar fi surprins în momentul în care încercau să plece.
Bărbatul ar fi încercat să o împiedice pe femeia de 42 de ani să părăsească imobilul cu banii. Potrivit anchetatorilor, aceasta ar fi devenit violentă și l-ar fi lovit pentru a putea scăpa.
Poliția a recuperat doar o parte din bani
După ce a fost sesizată, poliția a început verificările pentru identificarea celor două femei. Acestea au fost găsite cu sprijinul polițiștilor din județul Bihor.
Din prejudiciul de 35.000 de lei, anchetatorii au reușit să recupereze până acum 5.000 de lei. Cele două femei au fost reținute pentru 24 de ore la 31 august.
Au fost arestate preventiv
Inițial, cercetările au vizat infracțiunile de tâlhărie calificată și complicitate la tâlhărie calificată. Ulterior, încadrarea juridică a fost schimbată în furt calificat și complicitate la furt calificat.
Judecătorul de drepturi și libertăți de la Judecătoria Huedin a admis propunerea procurorilor, iar cele două femei au fost arestate preventiv pentru 30 de zile.
Una este cercetată pentru furt calificat, iar cealaltă pentru complicitate la furt calificat. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs fapta.