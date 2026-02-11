Fermierii au ieșit în stradă. Revoltă pe Mercosur, în Spania

Forțele de ordine sunt în alertă maximă ca situația să nu escaladeze

Proteste uriașe au loc la Madrid. În capitala Spaniei, agricultorii au ieșit în stradă pentru a protesta după semnarea acordului dintre Uniunea Europeană și Mercosur.

Revolta fermierilor din Madrid

Un protest de amploare are loc în capitala Spaniei, la Madrid. Fermierii nemulțumiți de măsurile adoptate de Guvern, în ceea ce privește acordul Mercosur, au ieșit în stradă.

Li s-au alăturat și oamenii nemulțumiți de decizia conducerii care susține acest acord. Protestatarii au venit pregătiți, inclusiv cu fumigene.

Forțele de ordine sunt în alertă maximă ca situația să nu escaladeze. Un episod similar a avut loc la Bruxelles, acolo unde inclusiv fermierii români au luat parte la manifestații.

Nemulțumirile sunt legate de faptul că acordul Mercosur ar putea să-i ducă pe fermierii și agricultorii români în prag de faliment. Aceștia spun că nu pot face față concurenței produselor sud-americane.