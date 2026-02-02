Îmbătrânirea creierului: când declinul cognitiv devine accelerat. Ce spun experții

O proteină ar putea susține sănătatea creierului

Deși mulți consideră că îmbătrânirea creierului este un proces treptat, experții spun că există un moment critic în viață când declinul cognitiv se accelerează, iar studiile recente oferă detalii despre această etapă.

Un studiu recent sugerează că îmbătrânirea creierului nu este un proces chiar atât de lent și de treptat cum s-ar putea crede. Potrivit experților, în jurul vârstei de 44 de ani, creierul ar începe să îmbătrânească mult mai repede, proces care se accelerează până la vârsta de aproximativ 67 de ani, potrivit Click.ro

Odată ce se ajunge la această vârstă, procesul de îmbătrânire al creierului nu se oprește, dar se stabilizează pe măsură ce ne apropiem de pragul de 90 de ani. Specialiștii au ajuns la această concluzie după ce au fost analizate date obținute din imagistica prin rezonanță magnetică funcțională (fMRI), de la 19.000 de persoane.

Vârsta la care creierul îmbătrânește mai rapid

Această metodă de imagistică permite specialiștilor să observe activitatea creierului, dar și să identifice părțile acestuia care au cel mai mult de suferit în urma procesului de îmbătrânire.

În plus, au fost investigați și factorii moleculari implicați în acest proces, fiind observată o scădere a accesului creierului la energie pe măsură ce procesul de îmbătrânire continuă. Experții au identificat și o legătură între rezistența neuronală la insulină și accelerarea îmbătrânirii creierului uman, conform iflscience.com.

O proteină ar putea susține sănătatea creierului

Însă, specialiștii au reușit să identifice și o proteină care ar putea proteja creierul împotriva acestei îmbătrâniri rapide. Această proteină transportă cetonele în creier, iar în cadrul unui studiu la care au participat 101 de oameni, a fost analizat impactul pe care cetonele îl pot avea asupra creierului.

Acestea sunt produse prin descompunerea grăsimilor, fără să fie nevoie de insulină, iar experții au observat îmbunătățiri considerabile în rândul persoanelor de 40 - 49 de ani, după ce le-au fost administrate cetone. Însă, experții spun că este nevoie de studii suplimentare pentru a înțelege precis efectul cetonelor asupra sănătății creierului.

Sursa: Realitatea Medicala