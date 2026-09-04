Încep plățile pentru alocații și indemnizații. Când intră banii în septembrie

Publicat 4 sept. 2026, 11:58 Actualizat 4 sept. 2026, 12:01 Sursă Realitatea.net

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială începe pe 8 septembrie plata beneficiilor sociale aferente lunii august. Primele sume vor ajunge la părinți și familii, iar restul plăților vor fi făcute etapizat până pe 21 septembrie.

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