Incident într-un tren din Austria: un român a amenințat controlorul cu un cuțit, iar prietenul său a devenit violent

Un român a amenințat controlorul cu un cuțit, iar prietenul său a devenit violent

Un bărbat român în vârstă de 55 de ani a amenințat un controlor de tren cu un cuțit de buzunar, după ce a fost prins fără bilet valabil, într-un tren care circula în Austria, spre Salzburg.

Incidentul a avut loc joi, când trei cetățeni români, cu vârste de 40, 48 și 55 de ani, au fost depistați fără bilete. După ce controlorul le-a interzis să continue călătoria, bărbatul de 55 de ani a scos un cuțit de buzunar nefolosit, determinându-l pe angajat să solicite intervenția poliției.

La stația Vöcklabruck, polițiștii au intervenit pentru verificarea identității. În acel moment, românul de 40 de ani a devenit extrem de agresiv, opunând rezistență și încercând să atace agenții. Din cauza stării avansate de ebrietate, acesta nu a putut fi audiat imediat.

După consultarea cu Parchetul din Wels, cei doi bărbați mai în vârstă au fost eliberați, iar cel de 40 de ani a fost reținut temporar. Ulterior, după ce și-a revenit din starea de ebrietate, acesta a fost audiat, a recunoscut faptele și a fost pus sub acuzare.