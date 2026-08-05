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Laurențiu Botin a descins la vila lui Ilie Bolojan
Publicat5 aug. 2026, 22:15
SursăRealitatea PLUS
Laurențiu Botin a descins la vila lui Ilie Bolojan primită de la RAAPPS, i-a verificat becurile și dacă nu îi funcționează aerul condiționat, așa cum chiar el ne-a spus. Să urmărim imaginile.
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