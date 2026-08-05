Când va intra în serviciu avionul TAROM care poartă numele lui Mircea Lucescu

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 5 aug. 2026, 15:46

Românii vor putea călători cu aeronava TAROM care poartă numele legendarului antrenor Mircea Lucescu odată cu extinderea flotei companiei, proces care continuă în această toamnă prin livrarea unui nou avion Boeing 737 MAX.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre taromMircea Lucescu