Marile lanțuri de magazine din România reduc consumul de energie. Ce MĂSURI au anunțat retailerii

Marile rețele comerciale din România au anunțat implementarea unui set de măsuri pentru reducerea consumului de energie, în contextul stării de alertă și al presiunilor asupra sistemului energetic național. Reprezentanții Asociației Marilor Rețele Comerciale din România (AMRCR) susțin că schimbările nu vor afecta activitatea magazinelor sau confortul clienților.
Membrii Asociației Marilor Rețele Comerciale din România (AMRCR) au pus în aplicare o serie de măsuri menite să eficientizeze consumul de energie în magazine și spațiile administrative, în contextul stării de alertă declarate la nivel național.
Potrivit reprezentanților asociației, măsurile au fost gândite astfel încât să contribuie la reducerea presiunii asupra sistemului energetic, fără a afecta desfășurarea activităților comerciale sau experiența de cumpărare a clienților.
Ce măsuri au fost implementate în magazine
Printre măsurile adoptate de marile lanțuri de magazine se numără:
utilizarea predominantă a iluminatului LED și a sistemelor de iluminat cu intensitate reglabilă, în funcție de lumina naturală;
folosirea senzorilor de temperatură pentru gestionarea eficientă a instalațiilor de climatizare;
montarea de uși la toate vitrinele frigorifice și instalațiile de refrigerare alimentară;
instalarea senzorilor de prezență în spațiile administrative și în zonele de back-office;
utilizarea panourilor fotovoltaice pentru autoconsum;
limitarea consumului de energie destinat sistemelor de aer condiționat;
oprirea iluminatului publicitar pe timpul nopții.
AMRCR: „Vrem să contribuim la reducerea presiunii asupra sistemului energetic”
Reprezentanții Asociației Marilor Rețele Comerciale din România afirmă că retailerii sunt conștienți de responsabilitatea pe care o au față de comunitățile în care își desfășoară activitatea.
„Membrii AMRCR conștientizează responsabilitatea pe care o au față de comunitățile în care își desfășoară activitatea. Prin aceste măsuri voluntare, ne propunem să contribuim activ la reducerea presiunii pe sistemul energetic național, asigurând în același timp continuitatea fluxului comercial, în condiții de deplină siguranță și confort pentru consumatori”, au transmis reprezentanții asociației.
Potrivit AMRCR, măsurile fac parte din eforturile sectorului de retail de a sprijini stabilitatea sistemului energetic, menținând în același timp funcționarea normală a magazinelor și accesul consumatorilor la produse și servicii.